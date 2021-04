Regé-Jean Page não estará em 2ª temporada de Bridgerton, anuncia Netflix

Por essa os fãs da série Bridgerton não esperavam. A Netflix anunciou, nesta sexta-feira (2), que o ator Regé-Jean Page, que interpreta Simon, o Duque de Hastings, não retornará para a segunda temporada.

Em formato de carta assinada por Lady Whistledown, a plataforma publicou o anúncio nas redes sociais, agradecendo ao ator.

"Enquanto todos os olhos se voltam para a busca do Lorde Anthony Bridgerton por uma viscondessa, nós dizemos adeus a René-Jean Page, que tão triunfalmente interpretou o Duque de Hastings", diz a carta.

De acordo com a Netflix, a personagem Daphne continuará no papel de esposa do Duque, ajudando agora o irmão na nova fase da trama.

“Nós sentiremos falta de Simon em cena, mas ele sempre será parte da família Bridgerton” , disse Lady Whistledown.

Legenda: Em formato de carta assinada por Lady Whistledown, a plataforma publicou o anúncio nas redes sociais, agradecendo ao ator. Foto: Reprodução Netflix

Ator se pronuncia

Em suas redes sociais, Regé-Jean Page disse que através do papel teve uma família, não apenas em tela, mas fora dela, e agradeceu pela oportunidade.

"Foi um prazer absoluto e um privilégio ser seu duque. Nosso elenco, equipe e fãs incrivelmente criativos e generosos - tudo está além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. O amor é real e continuará crescendo", disse o ator.

Em janeiro deste ano, Bridgerton alcançou uma marca histórica, ao se tornar a série mais assistida da Netflix. Após quatro semanas do seu lançamento, 82 milhões de lares já haviam assistido o projeto.