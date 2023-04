RedeTV! confirma a demissão do apresentador Sikêra Jr, afirma colunista

A RedeTV! confirmou a demissão de Sikêra Jr, apresentador do programa "Alerta Nacional". Apesar do contrato dele ter fim estabelecido apenas para 2027, a emissora resolveu antecipar a saída do apresentador. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Além de Sikêra Jr, a RedeTV! também encerrou o contrato com a TV A Crítica, responsável por gerar a transmissão do "Alerta Nacional" para todo o País.

A negociação para a rescisão do contrato já estaria acontecendo a certo tempo. Segundo o colunista Gabriel Perline, do portal IG, o jornalista teria inclusive aberto mão de multa milionário que poderia receber caso a emissora resolvesse romper o contrato.

Sikêra Jr estava no comando do programa desde janeiro de 2020 e deve se despedir da programação no final de abril.

O motivo seriam os prejuízos que o programa estaria dando ao canal. Segundo o colunista Hugo Gloss, comentários preconceituosos e homofóbicos estariam afastando audiência e anunciantes não apenas do "Alerta Nacional", mas do restante dos programas da emissora.

Após a confirmação da demissão, Sikêra Jr publicou uma imagem, na qual aparece desenhado junto a outras pessoas que integravam o programa da RedeTV!. No desenho é possível ler: "O melhor elenco do Brasil está aqui no Alerta Nacional".

Na legenda da publicação, ele colocou apenas: "???????"