Red Hot Chili Peppers anuncia cinco shows no Brasil em 2023; veja datas e locais

A banda Red Hot Chili Peppers anunciou cinco shows no Brasil neste ano. Os norte-americanos chegam em novembro com a turnê "Unlimited Love". A divulgação foi feita nesta quinta-feira (9).

Confira as datas e locais:

04 de novembro - Rio de Janeiro - Estádio Engenhão Nilton Santos

07 de novembro - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

10 de novembro - São Paulo - Estádio do Morumbi

13 de novembro - Curitiba - Estádio Couto Pereira

16 de novembro - Porto Alegre - Arena do Grêmio

Os ingressos começam a ser vendidos na próxima semana, em pré-venda para clientes BRB em 13 e 14 de março. Para o público geral, as vendas são liberadas na quarta-feira (15) no site Eventim.

A última vez que os artistas vieram ao Brasil foi na edição de 2019 do Rock in Rio. A banda comandada pelo vocalista Anthony Kiedis havia dado um "spoiler" da turnê brasileira por meio do stories, onde postaram o mapa do país.