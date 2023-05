Record decide não expulsar Gyselle de ‘A Grande Conquista’ por tapa em Thiago Servo

Um episódio no reality show da Record “A Grande Conquista” repercutiu nas redes sociais, no fim de semana. A ex-BBB Gyselle Soares deu um tapa no rosto do sertanejo Thiago Servo pouco depois da segunda festa do programa, o que, na opinião dos telespectadores, deveria culminar na expulsão da participante.

No entanto, no programa exibido no domingo (28), a apresentadora Mariana Rios explicou que a emissora optou por não expulsar Gyselle, e mostrou uma conversa que a produção teve em particular com o sertanejo sobre a situação.

"Vocês acompanharam essa história entre a Gyselle e o Thiago Servo. Depois de avaliar todo o contexto, a gente chegou à conclusão de que aquela não foi uma atitude passível de expulsão. Ainda ouvimos o Thiago sobre o assunto", explicou Mariana.

Para a produção, Thiago chegou a dizer que não queria que Gyselle fosse punida. "Eu sinceramente não queria que ela fosse punida. Eu acho que foi uma coisa meio no susto, é claro que a gente não gosta muito na hora, assim. A gente toma um susto! Mas não foi uma coisa que me machucou, entendeu? Não achei que ela teve a intenção de me machucar, me ferir, me agredir. Se fosse por mim, eu gostaria que ela continuasse e tudo ficasse na boa. Esse assunto, a partir de agora, estará encerrado da minha parte", disse o cantor.

Perfil oficial

O perfil oficial de Gyselle no Twitter não comentou sobre o caso, apenas repostou um tweet do perfil de Thiago Servo que dizia que estava “tudo esclarecido sobre a situação”.

Alguns telespectadores que estão acompanhando o reality não gostaram da decisão da Record e criticaram a postura da emissora na rede social.

“No BBB, expulsaram a Ana Paula por um tapa mais leve. Pena que #GyselleExpulsa não vai acontecer”, escreveu um. “Pensando aqui se Gyselle tivesse dado esse tapa em outra pessoa, ela com certeza teria sido expulsa. Sorte que o Thiago gosta dela e a defendeu para a produção”, disse outra.