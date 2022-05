'Receba!' Luva de Pedreiro faz sucesso e truques com a bola na Marquês de Sapucaí

O influencer Iran Ferreira, o "Luva de Pedreiro", foi um dos pontos altos neste sábado (30), durante o desfile das escolas de samba campeãs do carnaval carioca: na Marquês de Sapucaí.

O criador do bordão “Receba!” foi tietado no Camarote Mar e, em determinado momento, desceu até a Avenida, posou para fotos e fez firulas com uma bola.

Assim como faz nos vídeos em que comemora chutes certeiros ao gol, ele ergueu as mãos para o céu e agradeceu.

“Primeira vez no carnaval, o cara da 'Luva de Pedreiro', está sendo mágico. É um sonho realizado. Ainda vi pessoalmente quem eu só via pela televisão, é sensacional. Ave Maria! Receba!" disse ele, citando o seu bordão.