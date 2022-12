Recado de Silvio Santos aos brasileiros em mansão nos EUA chama a atenção; veja

O apresentador Silvio Santos vai passar mais um fim de ano com a família em mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Para tentar escapar do assédio dos fãs brasileiro que vão até à porta da casa para pedir fotos e autógrafos, uma mensagem foi colocada na residência do dono do SBT para afastar os curiosos e deixá-lo em paz.

Escrito a mão, o bilhete em nome da família Abravanel, eles agradecem o carinho dos fãs e lamentam não poder atender todos os pedidos de quem vai até lá em busca de serem notados pelo apresentador.

"Queridos amigos brasileiros, somos muito gratos pelo carinho de vocês. Gostaríamos de poder tirar. foto com todos, mas isso seria impossível. Esperamos que entendam. Obrigada pela visita, e que Deus abençoe vocês. Com carinho, família Abravanel. Um 2023 cheio de vida e alegria", diz a mensagem, obtida pela colunista Fábia Oliveira.

Esta não é a primeira vez que Silvio Santos deixa um bilhete na cerca da casa nos Estados Unidos. Em 2021, ele colocou a proteção em volta da residência e deixou uma placa em português: “É expressamente proibido a entrada de pessoas não autorizadas neste local".