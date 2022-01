'Rebelde' estreia na Netflix: veja quem são os personagens

Há 16 anos o público se despediu de Mia, Miguel, Roberta, Diego Lupita e Giovanni, mas, nesta quarta-feira (5), uma nova geração de alunos invade o Elite Way School na nova versão de "Rebeldes", produzida pela Netflix.

Repaginada, a releitura do sucesso dos anos 2000 traz novos personagens e histórias para a instituição berço do RBD. Ao longo dos oito episódios, a série acompanha um grupo de estudantes se esforçando para ganhar a Batalha das Bandas da EWS, principal concurso de música para lançar uma carreira artísticas.

Sob a direção de Santiago Limón e de Yibran Asaud, o enredo aborda novos amores e amizades, além de um embate contra uma misteriosa sociedade secreta, que ameaça o sonho dos alunos se tornarem a próxima grande estrela musical.

Conheça os personagens

Jana

Foto: divulgação

Na série, Jana (Azul Guaita) é uma cantora de pop mexicana, conhecida nas redes sociais, onde tem milhares de seguidores. Filha de um produtor musical, os outros colegas não acreditam no talento da artista e constantemente questionam o mérito dela, que também é neta do antigo diretor da escola.

Chamada de "rainha do autotune" pelos outros estudantes, a jovem vive sob as pressões da mãe, Pilar Gadía, para retomar a carreira. Ela ingressa no EWS namorando Sebas, mas logo se encanta por Estebán.

Estebán

Foto: divulgação

Diferente dos outros alunos, Esteban (Sérgio Mayer Mori) não é rico e entrou na instituição privada através de uma bolsa de estudos. Pianista, ele desenvolve uma parceria musical com Jana logo de início.

O jovem ainda tem um interesse por uma antiga pianista que é professora de canto do aluno Luka Colucci, que pode ser uma figura-chave para que o bolsista encontre algumas respostas sobre um mistério envolvendo a docente.

Luka

Foto: divulgação

Como um legítimo herdeiro da família Colucci, o argentino Luka (Franco Masini) é rico, arrogante e pensa que as regras não se aplicam a alguém como ele. No entanto, por se identificar como uma pessoa queer ele é constantemente alvo de bullyng. Mesmo sendo assertivo e combater os preconceitos dos outros colegas, ele acaba sendo mais fechado para as novas amizades.

Apesar do glamour em volta do sobrenome, o estudante enfrenta muitos problemas em casa, pois o pai insiste em não aceitar o desejo dele de seguir carreira musical e tenta obrigá-lo a assumir os negócios administrados pela família.

Sebastián

Foto: divulgação

Aluno veterano da instituição, Sebastián (Alejandro Puente) ou Sebas, como é conhecido, é filho de um dos políticos mais influentes do México. De origem rica, ele pensa que é melhor que os outros e se incomoda com a chegada de novos estudantes, especialmente Estebán.

Apesar da personalidade arrogante, Sebas finge ser um rapaz supostamente bonzinho e consegue conquistar Jana e, como casal, as redes sociais.

Emilia

Foto: divulgação

Emilia (Giovanna Grigio) recebe comentários maldosos por ser uma bolsista brasileira no EWS, mas responde com alfinetadas. Veterana, ela é a primeira a questionar o talento de Jana, a atual namorada do cúmplice da jovem, Sebas, com quem já teve um caso no passado.

O coração da personagem só amolece quando se trata de Andi, aluna nova da escola, por quem é interessada.

Andi

Foto: divulgação

Rebelde e de personalidade forte, Andi (Lizeth Selene) ingressa na instituição avisa que mau comportamento rende expulsão. Apesar das notas baixas, a estudante manda bem na bateria.

M.J.

Foto: divulgação

É a primeira vez que a norte-americana M.J. (Andrea Chaparro) estuda em um colégio misto, e a possibilidade a deixa entusiasmada. De família cristã, a aluna é meiga e se apaixona facilmente pelos colegas masculinos.

Dixon

Foto: divulgação

O jovem colombiano Guillhermo (Jeronimo Cantillo), que se batizou como Dixon, é um personagem artístico, que gosta de moda, além de ser cantor e rapper.

A nacionalidade dele é constantemente alvo dos outros colegas, que o consideram um ladrão, mas ele não dá atenção ao bullying. Durão, Dixon é confiante e logo desenvolve uma amizade com Estebán.