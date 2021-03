Raul Gil recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em São Paulo

O apresentador Raul Gil, de 83 anos, recebeu, na tarde desta segunda-feira (1º), a primeira dose da vacina contra a Covid-19, na unidade Ponte Grande, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.

Na ocasião, o artista tomou a primeira dose do imunizante em um drive-thru, onde não precisou sair do carro, e tomará a segunda no dia 1º de junho. A esposa do famoso, Carmen Sanchez Gil, de 82 anos, também recebeu a primeira dose do imunobiológico.

Quando completou 83 anos, no último dia 27 de janeiro, Raul Gil comemorou a nova idade no Instagram. "Obrigado a todos pelas felicitações do meu aniversário, o bom de fazer 83 anos é que ao longo do tempo adquirimos muitas sabedorias. Ficamos mais sábios. O único problema é que, no melhor da idade, a gente esquece tudo. Ou quando as velas ficam mais caras que o bolo... kkk... Obrigado a todos pela amizade... Sou um homem feliz por ter tantos amigos", escreveu na época.