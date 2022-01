Rapper PK revela ter desmaiado após vazamento de CO2 em ônibus de trabalho

O rapper PK usou as redes sociais nesta segunda-feira (3) para relatar que desmaiou após um vazamento de gás carbônico no ônibus em que estava. Segundo ele, uma funcionária da equipe com a qual trabalha percebeu o vazamento e evitou uma tragédia.

"Este ano eu quebrei o recorde. Em dois dias, já quase morri. CO2 vazou todo no meu quarto do ônibus. Estava desmaiado. Loucura", comentou o artista. PK revelou que um dos cilindros de CO2 utilizados no show vazou mesmo lacrado, se espalhando pelo ônibus de trabalho.

Trancado no quarto

O cantor estava em um dos quartos do ônibus e ficou desacordado enquanto parte da equipe tentava tirá-lo do recinto trancado. O gás saiu do bagageiro do ônibus, local onde os cilindros estavam guardados.

"O meu quarto, que estava fechado, é em cima do bagageiro. Começou a empestear o ônibus todo. O piloto poderia ter adormecido e ter acontecido uma tragédia maior. Fiquei desmaiado lá dentro até me tirarem. Eu fiquei muito tempo lá dentro", continuou a história.

Após relatar que passa bem, PK, que tem 24 anos, agradeceu o contato de fãs e amigos, pontuando que tudo já estava resolvido. "Primeiramente, agradecer a Deus por esse livramento, essa salvação. Sem ele nada disso seria possível, então é isso, muita fé", finalizou.