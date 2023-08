Rapper MC Oruam tem gato de estimação que pode custar R$ 100 mil

Revelação do rap, MC Oruam tem chamado atenção na internet pelo seu animal de estimação: um gato da raça Savannah F1 que pode custar R$ 100 mil.

O pet, que parece uma mini onça, se chama Malandrex, ainda é filhote e está sendo adestrado por um especialista. Oruam mostra alguns momentos com o bicho, assim como sua namorada, a estudante de veterinária Fernanda Valença. Além de Malandrex, os dois ainda têm dois cães e um macaco.

A raça do gato é resultado do cruzamento direto de um Serval com um gato doméstico. Ele pode chegar a 60 cm de altura e pesar até 25 kg. Por ser muito raro, é considerado o gato mais caro do mundo.

MC Oruam passou pelo coletivo Poesia Acústica, e é parceiro de nomes como MC Daniel, Poze do Rodo e MC Cabelinho. Ele ainda é filho de Marcinho VP, preso após acusações de ser um dos chefões do tráfico do Rio de Janeiro.