Rapper DaBaby é excluído do festival Lollapalooza após falas homofóbicas e preconceituosas

O rapper americano DaBaby foi excluído das atrações do Lollapalooza Chicago, que acontece neste fim de semana nos Estados Unidos, após declarações homofóbicas e preconceituosas contra pessoas portadoras do HIV, o vírus causador da AIDS. O festival emitiu comunicado neste domingo (1º) anunciando a exclusão.

"O Lollapalooza foi fundado na diversidade, inclusão, respeito e amor. Com isso em mente, DaBaby não se apresentará mais no Grant Park esta noite", diz trecho de nota do Lollapalooza.

Segundo a revista People, o rapper fez a falas preconceituosas durante uma apresentação no festival Rolling Loud, que ocorreu entre os dias 23 e 25 de julho.

"Vocês não vieram aqui com HIV, AIDS ou outras doenças sexualmente transmissíveis que farão vocês morrerem em duas ou três semanas", disse DaBaby. Ele ainda abriu uma live no Instagram no mesmo dia onde descreveu pessoas soropositivas como "estúpidas", "desagradáveis" e "viciadas de rua".

Na terça-feira (27), o cantor foi ao Twitter se desculpar pelo que tinha dito. "Qualquer um que já foi afetado pela AIDS tem o direito de ficar chateado comigo. O que eu disse foi insensível, embora não tenha havido intenção alguma de ofender alguém. Então, me perdoem", escreveu.

Celebridades repudiam falas

Madonna, Demi Lovato e Elton John estão entre as celebridades que repudiaram a fala do rapper. "Pessoas como você são a razão de ainda vivermos em um mundo dividido pelo medo. Todos os seres humanos devem ser tratados com dignidade e respeito, independentemente de raça, sexo, orientação sexual ou crenças religiosas", diz um trecho de mensagem publicada por Madonna nesta sexta-feira (30).

Artistas que já fizeram parcerias musicais também criticaram a atitude dele. "Estou surpresa e horrorizada com os comentários de DaBaby", escreveu Dua Lipa no Instagram Stories também na terça feira . "Realmente não o reconheço como a pessoa com quem trabalhei."

"Sei que meus fãs sabem onde está meu coração e que estou 100% com a comunidade LGTBQ", acrescentou ela. "Precisamos nos unir para combater o estigma e a ignorância em torno do HIV / AIDS". Anitta, que gravou uma versão de "Girl From Rio" com o rapper, também se manifestou sobre o assunto.

"Sempre estarei com minha comunidade LGBTQ +. Também envio todo o meu respeito e apoio para acabar com qualquer ignorância e estigma em torno do HIV / AIDS. Condeno qualquer demonstração de ódio. Deixe o amor brilhar", escreveu a cantora brasileira no Twitter na última quarta-feira (28).

Indicações ao Grammy

DaBaby concorreu a quatro categorias no Grammy 2021: Melhor Canção de Rap; Gravação do Ano; Melhor Performance de Rap; e Melhor Colaboração de Rap. Embora não tenha levado nenhum prêmio, o cantor se apresentou no evento com o hit "Rockstar" em versão pomposa –cheia de violinos– ao lado de Roddy Ricch.