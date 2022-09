Rapper Coolio morre aos 59 anos em Los Angeles

O rapper americano Coolio morreu, nessa quarta-feira (28), aos 59 anos, em Los Angeles, Califórnia. Ele é intérprete do famoso hit "Gangsta's Paradise".

O empresário e amigo de longa data do artista, Jarez Posey, confirmou o falecimento à agência de notícias AFP, mas não forneceu mais detalhes.

Em declarações ao site TMZ, Posey disse que o cantor, cujo verdadeiro nome era Artis Leon Ivey Jr, foi encontrado inconsciente no banheiro da casa de um amigo na tarde dessa quarta-feira.

Ainda conforme a publicação, paramédicos suspeitam que ele tenha sofrido uma parada cardíaca, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Conforme a polícia, que investiga o ocorrido, não havia sinais de violência no corpo.

Quem é Coolio?

Coolio iniciou a carreira como rapper na Califórnia no final da década de 1980, mas ganhou fama internacional em 1995 com o hit "Gangsta's Paradise", parte da trilha sonora do filme "Mentes Perigosas".

No ano seguinte, ele venceu um prêmio Grammy de melhor interpretação de rap.

Com um trecho musical de "Pastime Paradise" (1976), de Stevie Wonder, o single vendeu milhões de cópias no mundo inteiro, liderando as paradas de 16 países e se tornando a principal música da lista Billboard em 1995.

