Rafaella Santos recebe Gabigol em festa de aniversário e fãs especulam volta do casal

Rafaella Santos, de 27 anos, celebrou nessa segunda-feira (20) o aniversário em São Paulo. Estiveram presentes no evento ex-BBBs, influenciadores, modelos e o ex da irmã de Neymar, Gabriel Barbosa, jogador do Flamengo, conhecido como Gabigol. Nas redes sociais, fãs especularam o retorno do casal.

O jogador chegou ao local do aniversário acompanhado de seguranças e não pousou para fotos.

Um internauta escreveu no twitter que "shippa" o casal e os acha "fofo". Já outro usuário comparou o relacionamento deles ao de Neymar, irmão de Rafaella, e a atriz Bruna Marquezine, com quem o jogador namorou, entre idas e vindas desde 2015.

Um terceiro usuário questionou a data do retorno do relacionamento, "Gabigol e a Rafaella sempre voltam perto do aniversário dela, né?". Nas redes sociais, o possível casal não se pronunciou sobre os rumores do retorno de namoro.