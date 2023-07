Rafael Vitti fará novela com Tata Werneck pela primeira vez

O ator Rafael Vitti irá entrar no elenco de “Terra e Paixão”, conforme a colunista Anna Luiza Santiago, de “O Globo”. Casado com a atriz e humorista Tata Werneck, será a primeira vez que eles farão juntos uma novela.

Rafael será Hélio, engenheiro que chega para atuar na cooperativa. Ele começará a gravar as cenas esta semana. Será apenas uma participação especial do ator no folhetim.

O último trabalho de Rafael Vitti na televisão foi em “Além da ilusão”.

Até dele, a atriz Alexandra Richter também surgirá na trama. Ela será Nice, uma mulher religiosa que se diz herdeira de Cândida, papel de Susana Vieira, e passa a administrar o bar.