Rafael Ilha afirma que namoro com Cristiana Oliveira aos 16 anos seria julgado atualmente

Rafael Ilha, ex-integrante da banda Polegar, falou sobre o relacionamento mantido entre ele e a atriz Cristiane Oliveira em 1990. Segundo ele, o namoro não seria bem-visto atualmente, já que eles tinham 16 e 25 anos, na época.

"Hoje Cristiana seria crucificada em praça pública. 'Sua pedófila'... Iriam falar um monte", disse ao podcast 'Mais que 8 minutos'.

Durante a entrevista, ele citou que não viu problema no envolvimento amoroso, mas que a diferença de idade poderia ser criticada.

Relacionamento

Ainda no início dos anos 1990, Rafael se envolveu com Cristiane após a primeira reabilitação, com a internação por conta de uma dependência química.

Legenda: Rafael participou de gravação de podcast Foto: reprodução/Youtube

"Eu era um menino, mas tinha o meu dinheiro, corria atrás das minhas coisas. Para mim, era mais um relacionamento normal, pra mim não tinha essa de ter 16, na horizontal é tudo igual", iniciou na gravação.

Além disso, ele deu mais detalhes do começo do namoro. "Ela era famosa, mas eu também era. Quando nos conhecemos, ela ainda não era tanto. Cristiana tinha acabado de pegar o texto de 'Pantanal', e depois ela estava comigo quando fez a novela", finalizou.

Casamento e condenação

Rafael Ilha é casado com Aline Kezh Felgueira atualmente. Os dois foram condenados em primeira instância pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região por tráfico de armas.

Presos em flagrante em 2014, eles foram detidos após ultrapassar a Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu (PR), na fronteira entre Paraguai e Brasil, com uma espingarda calibre 12 e 50 cartuchos de munição.