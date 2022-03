Rafa Kalimann nega ter trocado beijos com Neymar em festa

A ex-BBB Rafa Kalimann usou as redes sociais para negar que tenha ficado com Neymar. Nesta segunda-feira (28), perfis do Instagram e portais de notícias sobre celebridades noticiaram o envolvimento dos dois na festa da irmã do jogador, na última quinta-feira (24).

Em stories do Instagram, a ex-BBB afirmou que a notícia que ela tenha ficado com o jogador "é uma grande mentira".

Ela também escreveu mensagens no Twitter sobre o assunto. "Agora pronto, já começamos a semana com fake news. Bom dia segunda-feira. Não sei como ainda me indigno com notícias falsas e sem cabimento algum em portais que (pra mim) seriam de respeito e profissionalismo", começou a apresentadora.

Rafa Kalimann Apresentadores e ex-BBB Vem do reflexo de uma sociedade que é machista e sempre tem algo envolvendo uma mulher solteira em uma festa. Se beija todos, se não beija ninguém. Não é certo, não é aceitável nos tempos de hoje que se criem mentira sobre a vida dela [de uma mulher].

Em desabafo no Instagram, ela falou sobre o machismo ainda existente em portais de notícias. "Vem do reflexo de uma sociedade que ainda, por incrível que pareça, não quer saber lidar com uma mulher solteira".