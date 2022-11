Rafa Brites segue internada após três cirurgias, mas passa bem

A apresentadora Rafa Brites, de 36 anos, foi internada para três cirurgias de baixa complexidade, na última terça-feira (22). Nas redes sociais, ela relatou que foi necessário estender o período de internação, mas se recupera bem.

A jornalista precisou das intervenções cirúrgicas para a retirada da vesícula, hemorroidas e uma hérnia umbilical. “Na verdade, eu ia fazer uma cirurgia rápida, entrar num dia e sair no outro. Acabo ficando uma semana aqui”, disse, no Instagram.

Brites também desabafou sobre a saudade dos filhos e a preocupação com o marido, o jornalista Felipe Andreoli, que está no Catar para a cobertura da Copa do Mundo.

“Sigo aqui esperando para me recuperar. Sendo superbem cuidada pela minha família. Hoje, fiquei bem chateada porque tinha apresentação de fim de ano do Rocco (filho dela), apresentação de circo. Vocês sabem como fica coração de mãe quando a gente perde essas coisas. Hoje de manhã foi meio tenso”, disse.

Em seguida, falou do apoio da família. “Fico arrasada porque o Felipe está lá longe e preocupado comigo”, observou.

“Passei uns dias horríveis, mas acho que isso faz a gente refletir, valorizar a saúde e aprender a ser cuidada. Se eu não tivesse meus filhos, eu não estaria com pressa de ir embora. Mães, a gente não pode nem ficar doente, porque nosso coração fica muito angustiado de não poder estar com eles. É a pior parte”, completou.