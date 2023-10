Quem venceu 'The Taste Brasil'? Veja como foi a final do reality show

Nesta quinta-feira (26), aconteceu a final do "The Taste Brasil", reality culinário transmitido no GNT e no Globoplay. A mineira Andreza Luisa foi a vencedora e ganhou R$ 100 mil.

Marina Araujo, Matheus Cunha, Barbara Hioki e Andreza Luisa disputaram a semifinal. Matheus foi o primeiro a conseguir uma vaga para a final. Após uma dinâmica, Andreza Luisa e Barbara Hioki passaram para a final, e a cearense Marina Araujo foi eliminada.

Claude Troisgros, Manu Buffara, Manu Ferraz e Felipe Bronze foram os mentores da sexta temporada do programa. Andreza Luisa fazia parte do time de Felipe Bronze.

Cearense no "The Taste Brasil"

Após seletiva com 30 cozinheiros, a chef cearense Marina Araujo foi escolhida para a equipe de Manu Ferraz para a sexta temporada do "The Taste Brasil". Atualmente, ela é diretora do Mercado AlimentaCE, equipamento da Secretária de Cultura do Ceará.

"Eu levo dessa experiência que eu posso muito. Eu sou uma grande cozinheira", declarou Marina ao ser eliminada.