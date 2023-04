Quem vai vencer o BBB 23? Resultado da votação atualizada da enquete aponta Amanda como campeã

A médica Amanda Meirelles deve ser a campeã do Big Brother Brasil 23 conforme aponta o resultado atualizado da enquete do Diário do Nordeste. Ela concentra cerca de 10,3 mil votos, equivalente a 48,3% do total, sendo a preferida para levar o prêmio.

A parceira dela de jogo, Aline Wirley, aparece em segundo lugar, com 34,9% dos votos, enquanto Bruna está em último lugar, tendo 16,9%, quase 3,6 mil cliques.

A enquete do Diário do Nordeste ultrapassou os 21,4 mil votos sobre a vencedora do reality.

Legenda: Amanda, Aline e Bruna estão na final Foto: Reprodução

FINAL DO BBB 23

Amanda foi a primeira finalista confirmada do BBB 23, após ganhar a última prova do reality. Na dinâmica de resistência, Bruna e Larissa foram as primeiras eliminadas. Já Aline foi a penúltima a sair, após mais de 17 horas de prova.

Com isso, as três se enfrentaram na berlinda. Larissa foi a última eliminada da edição, na berlinda final.

A grande final ocorre na terça-feira (25). A vencedora será anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo.