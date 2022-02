Quem vai sair do BBB 22 hoje? Enquete do Diário do Nordeste aponta Natália como eliminada

A modelo Natália deve ser a segunda eliminada do BBB 22 nesta terça-feira (1º). O resultado da enquete do Diário do Nordeste aponta a sister como mais rejeitada pelo público esta semana, com 42,5% dos votos dos leitores.

Ela disputa o paredão contra Jessilane, que acabou na berlinda pela votação da casa, e Rodrigo, o indicado do Líder. Ambos aparecem na enquete com 24,9% e 32,6%, respectivamente.

A eliminação acontece ao vivo no programa desta terça, e será anunciada pelo apresentador Tadeu Schimdt. O levantamento, que teve mais de 13 mil votos, não influencia no resultado oficial.

Veja o resultado da enquete:

Legenda: Resultado aponta que Natália deve ser a eliminada da semana Foto: Reprodução

Como o segundo paredão foi formado?

Rodrigo imunizou Eliezer. Logo após, o líder Tiago Abravanel indicou Rodrigo ao paredão. Pedro Scooby, a dupla do líder na prova, mandou Natália direto à berlinda.

Eliezer, o imunizado pelo anjo, mandou Douglas.

Confira como foi formado o paredão

Maria votou em Arthur

Jessilane votou em Jade

Vyni votou em Jade

Naiara votou em Maria

Laís votou Arthur

Brunna votou em Lucas

Rodrigo votou em Arthur

Douglas votou em Bárbara

Lucas votou em Brunna

Paulo André votou em Jessilane

Pedro Scooby votou em Vyni

Jade votou em Jessilane

Eslovênia votou em Jessilane

Eliezer votou em Jessilane

Bárbara votou em Lucas

Linna votou em Paulo André

Natália votou em Paulo André

Arthur votou em Jessilane

Prova Bate e Volta

Na Prova Bate e Volta, participaram Jessi, Douglas e Natália.

Eles se revezaram escolhendo embalagens que poderiam, ou não, conter benefícios para avançar às fases seguintes. Douglas acabou escapando do paredão.