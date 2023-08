Quem saiu do Masterchef? Veja como foram as provas dessa terça (22)

A participante Dielen foi eliminada no MasterChef 10, em programa exibido na terça-feira (22). Foi com uma galinhada que ela conquistou o avental do programa e foi com o mesmo prato que ela deixou o reality.

Na prova com sobras da geladeira, com a ilustre presença de Alex Atala, os jurados avaliaram que a mineira ficou na zona de conforto em vez de inovar e mostrar evolução na cozinha.

Mesmo eliminada, Dielen declarou que não faria outro prato que não fosse galinhada.

Dielen Participante do MasterChef Às vezes, a gente faz escolhas que não era para ter feito, mas eu não faria nada de diferente", disse em entrevista ao portal da Band. Ela revela que sai muito satisfeita da competição, e justifica: "Eu não recebi críticas pela minha comida. Faltou criatividade, mas o sabor estava bom

Reconhecimento de erro

Durante falado dos jurados, Dielen concordou com a avaliação de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira e reconheceu que estava ficando na zona de conforto há algumas provas. Ainda assim, ela não se martirizou pelo comportamento no jogo.

"Cada um de nós temos nossa zona de conforto, e eu me sinto bem nela [...] Se eu estou saindo hoje, é porque eu quis ser eu", avaliou Dielen.