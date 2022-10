Quem saiu do Masterchef ontem? Veja como foram as provas desta terça (18)

Enzo, 23 de anos, foi o eliminado do MasterChef Profissionais dessa terça-feira (18). O cozinheiro teve o pior desempenho da noite em duas provas seguidas. Na primeira, o porco preparado por ele não cumpriu as expectativas do chef Erick Jacquin. Já no desafio vegano, as receitas também decepcionaram, o doce estava "amargo" e o prato principal "apimentado".

O resultado, anunciando por Jacquin, fez o participante do reality show chorar. Ao observar a reação, o chef francês tentou acalmá-lo. “Não é nada pessoal. Aqui a gente analisa a comida, a gastronomia. Com certeza você é um menino muito legal, muito bom, corajoso”. O competidor agradeceu emocionado e disse que o prêmio no programa foi liderar a equipe de Henrique Fogaça na prova de serviço, durante o episódio 5.

Provas da noite

Na primeira competição, os cozinheiros foram recepcionados por um porco inteiro, que foi fatiado por açougueiros e cada participante pode escolher um corte para trabalhar. O mercado ficou aberto durante as duas horas de prova.

Ao fim da disputa, Ananda se saiu melhor ao entregar técnica e sabor, garantindo a única vaga do mezanino. Enzo e Wilson foram os piores e enfrentaram a eliminação ao lado de Diego e Thalyta.

No desafio final, a missão dos competidores foi preparar duas receitas veganas, sendo uma salgada e outra sobremesa. Na prova, Diego teve o melhor desempenho, sendo elogiado por Henrique Fogaça. Segundo o chef, o cozinheiro “voltou ao jogo”. Thalyta ficou em segundo lugar, também com destaque positivo. Enzo foi o eliminado após desempenho negativo e uma série de desentendimentos com Jacquin.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn