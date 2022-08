Quem saiu do Masterchef ontem? Veja como foram as provas desta terça (09)

Jason foi o eliminado do MasterChef Brasil nesta terça-feira (9), logo após ver um bolo charlotte destruído momentos antes de apresentá-lo aos jurados do programa.

"Você é uma pessoa extraordinária, um lutador. Você gosta do que faz, dá pra sentir, e quando a gente ama o que a gente faz, conquista o mundo. Você está de parabéns", disse Erick Jacquin.

Segundo Jason, o que faltou foi tempo para a finalização da receita. Ele competiu na prova final com os participantes Melina e Rafael.

"Não é diminuindo ninguém, mas, se eu tivesse mais tempo de congelador, sairia de lá com 5 estrelas. O que eu planejei tinha muito mais sabor, era a charlotte original", lamentou.

Prova da terça

Também na terça, os chefs fizeram o mercado para os participantes, enquanto a prova foi realizada em duelos.

Renato enfrentou Rafael, utilizando os ingredientes de Fogaça, Jason disputou com Fernanda, com a cesta de Helena Rizzo. Além deles, Melina e Lays fizeram a prova com os insumos escolhidos por Jacquin.

No fim, Renato, Fernanda e Lays venceram, levando os restantes à prova em que tinham que preparar um bolo charlotte.