Quem saiu do Masterchef+ ontem? Veja como foram as provas dessa terça (22)

O preparador físico Ney foi eliminado do Masterchef+ no segundo episódio desta temporada, nessa terça-feira (22). O reality show de culinária da BandTV reúne apenas participantes de 60 a 80 anos.

O paraense de 60 anos perdeu em uma prova que pediu receitas tradicionais de festas brasileiras. Na análise dos jurados do reality, na empada do paraense faltou cocção e, no bolo, a “massa estava seca, o recheio pesado e o creme talhado”.

Ney afirmou que nunca tinha preparado um bolo ou feito uma empadinha, mas não se intimidou. Ele pediu ajuda aos colegas, fez o que sabia e entregou as receitas. E o resultado não o deixou chateado.

Etarismo

Na despedida da cozinha do Masterchef+, o cozinheiro aproveitou para falar um pouco sobre etarismo.

“Eu vim pra cá, além da culinária, para dizer ‘cara, estou em um espaço onde finalmente se reconhece que a vida não desacelera a partir dos 60 e que a vida pode acelerar a partir dos 60. Quero me despedir com uma frase linda de uma pessoa que me inspiro muito, que é o doutor Alexandre Kalache. Ele diz o seguinte: ‘gente, envelhecer é o nosso melhor destino.’”

Masterchef+

O reality show de gastronomia com apenas participantes maiores de 60 anos vai ao ar às terças-feiras na BandTV. O próximo episódio terá a participação do apresentador Ronnie Von. O programa é apresentado por Ana Paula Padrão e tem como jurados os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.