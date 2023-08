Quem saiu do MasterChef ontem? Veja como foram as provas dessa terça (15)

Gizele foi a participante eliminada no episódio dessa terça-feira (15) do MasterChef. A saída foi resultado da entrega de uma versão avaliada como ruim da sobremesa "Da Lama ao Caos", da chef e jurada Helena Rizzo.

A pressão de ter que reproduzir uma receita idealizada pela avaliadora foi apontada pela amadora como motivo para o desempenho insuficiente da cantora na prova.

"Fazer um prato da Helena é um peso grande, ainda mais uma sobremesa. [...] Doce me assusta, me atrapalha. Misturou sentimento com preocupação e virou um liquidificador de emoções", explicou ao portal da Band.

PROVAS DO PROGRAMA

No primeiro desafio dessa terça-feira, os cozinheiros amadores não precisaram se preocupar com o tempo, já que tiveram que fazer um prato livre em uma dinâmica sem limite de tempo. Vencedor da última prova, Emanuel foi quem escolheu o que cada participante usaria.

Apesar do tempo ilimitado, caso um dos competidores não entregasse uma receita perfeita, todos poderiam acabar na prova de eliminação.

Após 32 minutos, Luma finalizou um peixe com legumes avaliado como o melhor da noite, o que a fez subir no mezanino.

Na prova de eliminação, os cozinheiros tiveram uma aula com Helena Rizzo, que ensinou eles a fazerem a sua sobremesa chamada "Da Lama ao Caos".

Ana Carolina executou a melhor reprodução da receita, enquanto Dielen, Emanuel e Gizele fizeram os trabalhos com mais defeitos da noite. A cantora acabou sendo a escolhida para deixar a atração.