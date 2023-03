Quem saiu do BBB? Resultado atualizado aponta saída de Bruna do reality show

A atriz Bruna Griphao deve ser eliminada no 11º paredão do Big Brother Brasil 23, segundo aponta o resultado da enquete do Diário do Nordeste. Na disputa com Aline e Gabriel, ela recebeu 50,3% dos votos no levantamento, que já contabilizou quase 50 mil votos

Gabriel, afeto de Bruna na casa, mas adversário de jogo, recebeu 41,4% dos votos da enquete. Aline Wirley aparece como a menos votada para sair, com 8,4% das intenções.

Veja o resultado:

Legenda: Aline e Gabriel devem permanecer no game Foto: Reprodução

O resultado do Paredão será comunicado na noite desta terça-feira (28), durante a exibição do BBB 23 ao vivo, na TV Globo.

Formação do Paredão desta semana

O Anjo da vez, Ricardo "Alface", era autoimune. Já a indicada pelo Líder foi Bruna Griphao, que precisou ouvir o discurso de Sarah na indicação. "Todas as pessoas precisam ir para o Paredão. Vou indicar direto a Bruna. Acredito que para o jogo seja muito importante que ela participe dessa etapa também", justificou.

A votação aconteceu no confessionário entre os participantes e a mais votada acabou sendo Amanda, com cinco votos.

Dona do Poder Curinga, Amanda devia escolher quem iria para o paredão entre os menos votados pela casa. Amanda enviou Gabriel Santana para a berlinda, que por sua vez, contragolpeou a ex-Rouge Aline.

No fim, Aline Wirley, Amanda e Gabriel Santana participaram da prova Bate-Volta, mas apenas Amanda escapou da berlinda.

.