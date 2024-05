Quem saiu de A Grande Conquista? MC Mari é eliminada da mansão com 16,98% dos votos

MC Mari foi eliminada durante a segunda Zona de Risco da mansão, nessa noite de quinta-feira (23), em A Grande Conquista 2, da Record TV. Com o menor percentual de votos do público, 16,98%, ela deixou o programa, confirmando a previsão da enquete do Diário do Nordeste.

A funkeira acabou na berlinda após Kaio vencer a Prova da Virada, se livrando da zona de eliminação, e indicar ela para ocupar o lugar dele.

Além de MC Mari, Any e Brenno também estavam na Zona de Risco, mas receberam mais votos e seguem no reality show.

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Na terça-feira (21), os donos da mansão, Kaio e Hadad, indicaram Brenno para a berlinda.

Em seguida, foi a vez dos participantes escolherem qual dos donos seria enviado para a Zona de Risco. Kaio foi o mais votado, ao receber nove indicações.

Vinigram recebeu um poder no Faro e precisou imunizar alguém antes da votação. Então ele escolheu Liziane. Em seguida, a mansão se reuniu para indicar outro conquisteiro. Any e Guipa empataram, cada um com quatro votos. Hadad desempatou e escolheu Any para fechar a versão provisória da segunda Zona de Risco da fase de mansão.

Na quarta-feira (22), os três disputaram a Prova da Virada, que exigiu raciocínio, agilidade e pontaria. Eles precisaram acertar cinco bolas em um alvo, após enfrentar um circuito de obstáculos. Era necessário encaixar três bolas na estrutura.

Kaio se saiu melhor e se livrou da berlinda. Ele indicou MC Mari para seu lugar, finalizando a segunda Zona de Risco da fase de mansão.