Quem saiu de 'A Fazenda'? Veja como foi a segunda eliminação do reality show

O ator Darlan Cunha (Laranjinha) foi o segundo participante eliminado de 'A Fazenda' 2023. Ele deixou o reality show na noite dessa quinta-feira (5), após receber o menor número de votos do público: 4,43%. Com o resultado, que confirmou a enquete do Diário do Nordeste, Tonzão Chagas e Sander Mecca se salvaram.

Laranjinha integrava o autointitulado Grupo dos Crias e representa a segunda baixa da equipe, que semana passada já havia perdido Nathalia Valente.

Veja também

O ator foi parar na segunda roça do programa após ser puxado da baia pela mais votada da casa, Jaquelline Grohalski. Além deles, também foram enviados para a zona de eliminação Tonzão, indicado pelo fazendeiro André Gonçalves, e Sander, que sobrou no resta um.

FORMAÇÃO DA ROÇA

Na formação da roça de terça-feira (3), Tonzão foi o escolhido do fazendeiro André Gonçalves. Enquanto isso, Jaquelline foi a mais votada da casa e puxou Laranjinha. Sander acabou sobrando no resta um.

Veja também

Vetado de participar da Prova do Fazendeiro por Rachel Sheherazade, que recebeu o poder da chama laranja de Nadja, Tonzão foi o primeiro a ser confirmado na roça.

Os demais, Laranjinha e Sander, foram definidos com a vitória de Jaquelline na Prova do Fazendeiro de quarta-feira (4).