Quem saiu da Fazenda ontem? Veja como foi a penúltima eliminação do programa

André Marinho foi eliminado de 'A Fazenda 14', na noite desta segunda-feira (12), em uma roça especial. Ele recebeu apenas 3,49% dos votos para ficar no reality.

Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano também estavam na berlinda e chegam mais perto da final do programa. A Record TV não divulgou as porcentagens dos outros participantes,

André foi o penúltimo eliminado do programa. Após a sua saída, no programa ao vivo desta segunda, foi formada uma roça surpresa com os peões restantes.

A eliminação de Bárbara, Bia, Iran ou Pelé ocorre no programa de terça-feira (13). Os três peões que se salvarem estarão na grande final do reality.

Como foi formada a roça?

André foi eliminado em uma roça formada a partir de uma prova especial, que contou com a participação dos participantes eliminados.

O único que se salvou da berlinda foi Pelé Milflows, que venceu a prova ao lado das antigas participantes Deborah Albuquerque e Tati Zaqui. Com o resultado, o cantor garantiu mais sem passar por uma votação do público.

Na mesma dinâmica, o ex-peão Vinni Butel foi expulso pela produção da atração por supostamente revelar informações externas para Bia.

Veja o cronograma da reta final

Segunda-feira (12/12): Eliminação e formação de roça surpresa

Terça-feira (13/12): Última eliminação e definição da final

Quinta-feira (15/12): Final

A festa final do programa, que estava prevista para quarta-feira (14), foi cancelada. A celebração em questão seria um dia antes da grande final.

Tradicionalmente, a festa conta com todos os participantes da edição, inclusive os já eliminados.

