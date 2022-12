Quem saiu da Fazenda ontem? Veja como foi a 12ª eliminação do programa

Moranguinho foi eliminada de 'A Fazenda 14', da Record TV, na noite desta quinta-feira (8). A dançarina recebeu apenas 13,04% dos votos do público para permanecer no reality.

André Marinho e Bia Miranda também disputavam a roça e garantiram mais dias no programa. André recebeu 53,48% dos votos, sendo o mais votado da noite. Já Bia teve 33,58% dos votos do público.

Em seu discurso, a apresentadora Adriane Galisteu ressaltou que os três peões chegaram muito longe no programa. Essa foi a última roça formada seguindo a dinâmica tradicional, já que a edição 14 do reality termina na próxima quinta-feira (15).

Moranguinho pertencia ao 'grupo', tendo como fortes aliadas Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Bia Miranda. Ela também mantinha amizade com André Marinho, mas rompeu com o peão após conflitos na formação de uma roça.

Dentro do programa, Moranguinho protagonizou discussões acaloradas com adversários, como Deborah Albuquerque.

Ellen Cardoso, conhecida por Moranguinho, também atua como influenciadora e modelo. Ela é casada com o cantor Naldo Benny.

Quem saiu? Enquete do DN apontou resultado

A enquete realizada pelo Diário do Nordeste já havia apontado que Moranguinho seria a eliminada da semana. Ela recebeu apenas 9,2% dos votos na simulação.

André foi o mais votada da enquete, com 63,4% dos votos. Já Moranguinho recebeu 27,5% dos votos na simulação.

É importante frisar que a enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality. A definição da berlinda foi anunciada ao vivo na noite desta quinta-feira (8) pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi formada a roça?

A roça começou a ser formada no programa de terça-feira (6). Bia Miranda foi indicada diretamente para a roça pelo então fazendeiro Pelé Milflows.

Na votação do restante da casa, André Marinho foi o escolhido, recebendo todos os votos da noite, exceto o seu. Já Moranguinho sobrou na tradicional dinâmica do Resta Um.

Por fim, Bárbara Borges foi puxada para roça por André, sob posse do poder do lampião e vetou Bia da Prova do Fazendeiro. Babi se salvou da roça e ganhou a prova, tornando-se a última fazendeira da temporada.

Veja o cronograma da reta final

Domingo (11/12): Prova premiada e formação de roça especial

Segunda-feira (12/12): Eliminação e formação de roça surpresa

Terça-feira (13/12): Última eliminação e definição da final

Quarta-feira (14/12): Última festa

Quinta-feira (15/12): Final

