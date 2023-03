Quem sai do BBB 23? Parcial atualizada segue apontando Key Alves como 8ª eliminada

Key Alves deve ser a próxima eliminada do BBB 23, segundo parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste. O eliminado será revelado no programa ao vivo da noite desta terça-feira (7).

O paredão triplo é formado por Key, Domitila e Sarah Aline. Na enquete, Key aparece com 45% dos votos. Sarah Aline vem em seguida, com 43% das votações na simulação.

Domitila é a menos votada para sair, com 11,9% dos votos dos leitores. O levantamento teve mais de 33 mil votos.

Legenda: Sarah e Domitila devem se salvar do paredão Foto: Reprodução

Como foi formado o paredão?

Key foi parar no paredão pelo Big Fone atendido por MC Guimê. Já Sarah, foi o voto direto do líder Fred Desimpedidos, em uma manobrar para "tentar proteger Marvvila".

Domitila foi mais votada da casa no quarto Fundo do Mar, em dinâmica dividida aleatoriamente por grupos. O paredão da semana ainda contou com Marvvila e Guimê, que acabaram escapando na dinâmica Bate e Volta.