Quem sai do BBB 23? Parcial atualizada da enquete mostra Ricardo como eliminado

Ricardo deve ser o 5º eliminado do Big Brother Brasil 2023, de acordo com o resultado da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. O brother, também conhecido como Alface, disputa o paredão ao lado de Christian e Fred.

A enquete aponta o biomédico como o mais votado pelo público, tendo sido escolhido por 64,5% dos leitores. Em seguida, Fred teve 20,9% dos votos e Christian 14,6%.

Legenda: Da esquerda para a direita, Cristian, Fred e Ricardo: quem sai e quem fica no quinto paredão do BBB 23? Foto: Divulgação

Ricardo foi para o paredão por indicação do líder da semana, Cézar Black. Tendo ganhado o anjo da semana, ele escolheu indicar Black para o Monstro, levando ele para a Xepa do programa.

Por ter sido indicado pelo líder, ele foi para o paredão sem direito de participar da prova de Bate e Volta. Fred foi para o paredão como consequência após ter deixado a prova do líder de resistência, e chamou Domitila no contra-golpe, mas ela se livrou no Bate e Volta. Cristian foi a indicação da casa.

O resultado do Paredão será anunciado no programa ao vivo de terça-feira (7).