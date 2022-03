Quem sai do BBB 22? Resultado parcial da enquete aponta Lucas como eliminado no 10º paredão

O "Barão da Piscadinha" Lucas Bissoli deve ser o décimo eliminado do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. O brother recebeu 71,24% dos votos dos leitores até o fim da tarde desta segunda-feira (28).

Lucas está disputando a berlinda ao lado dos amigos Paulo André, o PA, e Pedro Scooby, que estão respectivamente com 18,15% e 10,61% na mesma enquete.

Lembrando que esse resultado é parcial e não interfere nos números oficiais do programa.

Até o fim desta tarde, o levantamento tinha quase 6,5 mil votos, sendo 4.612 deles direcionados para Lucas. PA tinha 1.175 votos e Scooby, 687 votos.

Veja o resultado parcial da enquete

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Como foi formado o paredão?

Paulo André foi indicado pela líder Lina, que já havia conversado com ele sobre essa possível escolha. Assim, o atleta não teve direito a participar da Prova Bate e Volta. Já Lucas e Scooby acabaram na berlinda por terem sido os dois participantes mais votados da casa.

Enquanto o estudante de medicina recebeu seis votos, o surfista concentrou apenas dois. O mais votado teve direito a um contragolpe e puxou Eliezer.

Assim, Lucas, Scooby e Eli participaram da Prova Bate e Volta, mas o último homem do quarto lollipop conseguiu se salvar.