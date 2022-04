Quem sai do BBB 22? Parcial atualizada da enquete aponta Natália como eliminada no 14º paredão

Natália deve ser a 13ª eliminada do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. A sister recebeu 78,6% dos votos dos leitores até o fim da tarde desta segunda-feira (11) e deve sair da casa na terça-feira (12).

A participante do grupo "Pipoca" disputa a berlinda ao lado de Paulo André, o PA, e Gustavo. Ambos estão com, respectivamente, 3,2% e 18,2% na mesma enquete.

Lembrando que esse resultado é parcial e não interfere nos números oficiais do programa.

Até o fim desta tarde, o levantamento tinha 13 mil votos, sendo 10.226 deles direcionados para Nat. PA tinha 421 votos e Gustavo, 2.377 votos.

Veja o resultado parcial da enquete

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Como foi formado o paredão?

O líder Eliezer começou a dinâmica, indicando Paulo André direto ao paredão, justificando que é um desejo de suas aliadas enfrentá-lo pela configuração atual do jogo.

Na votação da casa no confessionário, Natália foi a mais votada, com cinco indicações. Gustavo, o terceiro nome do 14º paredão, foi escolhido por Natália, que teve o voto revelado durante a dinâmica do dedo duro.

Quem votou em quem no confessionário: