Quem sai do BBB 22 hoje? Enquete do Diário do Nordeste aponta Larissa como eliminada

A influenciadora Larissa deve ser a sexta eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 22 nesta terça-feira (22). Pelo menos é o que aponta o resultado da enquete do Diário do Nordeste, mostrando a sister que entrou pela Casa de Vidro como a mais rejeitada pelo público esta semana, com 77,6% dos votos dos leitores.

Na disputa, estão com ela o cantor Arthur Aguiar, que já acumula três paredões na edição, e a cantora Linn da Quebrada, indicada pelo líder Paulo André e estreante em berlindas do reality show.

Menos votados, Arthur e Lina, como também é chamada a artista na casa do BBB, aparecem na enquete com 6,5% e 15,9%, respectivamente. Dessa forma, o marido de Maíra Cardi ainda foi o menos escolhido pelo público para a eliminação.

Votação disparada

Até o fim da enquete, no início da noite desta terça-feira (1), mais de 21 mil votos foram computados no site. Desse total, mais de 16 mil foram destinados para Larissa; cerca de 3 mil para Linn; e apenas 1,3 mil para Arthur.

A eliminação do sexto integrante da casa BBB 22 acontece ao vivo no programa desta terça, com previsão de início para 22h40, e será anunciada pelo apresentador Tadeu Schimdt.

Confira o resultado final da enquete do BBB 22

Foto: Reprodução

Larissa revela mentiras

Ainda no início da manhã desta terça (1), Larissa chocou os colegas de quarto ao revelar a estratégia montada por ela ainda na Casa de Vidro. A sister pontuou que distorceu algumas das informações que colheu fora da casa sobre o programa.

Sobre Eslovênia, por exemplo, ela voltou atrás e contou, finalmente, que a sister havia perdido o status de favorita entre o público do programa. Em choque, a paraibana se lamentou com o colega de confinamento Eliezer.