Quem ganhou o Poder Coringa do BBB hoje (20)? Veja como foi a dinâmica

Um das novidades da temporada, o Poder Coringa do BBB 23 estreia na formação de paredão neste domingo (22), mas a dona do benefício já é conhecida. Tina deu o maior lance de estalecas e, junto a MC Guimê, conseguiu voto com peso 2 no dia da berlinda.

O poder foi anunciado aos participantes pelo apresentador Tadeu Schmidt antes da Prova do Líder nessa quinta-feira (19).

O Poder Coringa semanalmente poderá mexer na dinâmica de votação do domingo.

Como foi a dinâmica?

Os brothers e sisters tinham de dar seus lances no momento que iam fazer o Raio-X no confessionário. Sem saber os lances adversários, eles podiam usar suas estalecas.

Legenda: Poder Coringa Foto: Reprodução

Ao final, Tadeu reuniu todos na sala e anunciou que Tina ganhou o primeiro Poder Coringa da edição.