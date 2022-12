Quem ganhou o Masterchef+ ontem? Veja como foi a prova dessa terça (13)

Astro e Pietro foram os grandes vencedores do Masterchef+. Na final, que aconteceu nessa terça-feira (13), os cozinheiros de 80 e 70 anos, respectivamente, prepararam uma ceia de Natal que foi elogiada pelos jurados do programa.

No menu dos ganhadores teve carré de cordeiro, purê de batata cremoso e farofa, além de pavê de morango como sobremesa. Cada um deles levou R$ 15 mil de premiação para casa.

Nadja e Sérgio ficaram em segundo lugar. A dupla preparou bacalhau, arroz com lentilha, farofa de banana e pudim de coco. A ceia de Natal também foi elogiada, mas não foi párea para a versão dos vencedores.

Como foi a prova dessa terça

No último episódio do reality show culinário, os ex-participantes e familiares dos finalistas compareceram à atração.

Astro e Pietro duelaram contra Nadja e Sérgio na preparação de um menu de ceia natalina. A prova incluía prato principal, acompanhamento e sobremesa, que deveriam ser feitos no período de 2 horas.

