Quem ganhou a Prova do Líder? Veja como foi a dinâmica desta quinta-feira no BBB 22

A sétima semana do Big Brother Brasil (BBB) 22 iniciou com uma prova de agilidade, nesta quinta-feira (3). A Prova do Líder contou com 12 participantes jogando. Pedro Scooby foi o vencedor, se consagrando como a nova liderança do programa.

O segundo lugar da prova, DG, ganhou imunidade para o paredao na semana, enquanto o terceiro lugar, Eliezer, garantiu o recebimento da pulseira do VIP.

Nesta semana, o novo líder terá o poder do não. Assim, Scooby poderá vetar uma pessoa da prova da liderança na próxima quinta-feira (10).

Em sete provas do líder, Scooby já foi vencedor de três dinâmicas. No entanto, nas outras duas, cedeu para Tiago Abravanel e para Paulo André.

DINÂMICA DA PROVA

Antes da dinâmica, o ex-líder Paulo André precisou vetar dois participantes, escolhendo Linn da Quebrada e Jessi. Em sua justificativa, PA explicou o motivo: "eu sou alvo dessas pessoas já a algumas semanas, por isso, vai ser a Lina e a Jessi".

Já durante a disputa, os participantes precisaram percorrer três ambientes da C&A e encontrar um card em cada um deles. A prova contava com a rapidez e agilidade de cada participante.

Somente após achar três cards diferentes, os brothers poderiam apertar o botão. O vencedor da prova precisava concluir toda a tarefa primeiro no menor tempo possível.

VIP E XEPA DA SEMANA

Ficaram no VIP:

Pedro Scooby

Eliezer

Paulo André

DG

Jade

Arthur

Todos os outros participantes ficaram na Xepa.

