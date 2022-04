Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22? Veja como foi a dinâmica

Douglas Silva venceu a Prova do Líder na noite desta quinta-feira (7), que abriu a 13ª semana do BBB 22. Animado com a dinâmica de hoje, o diretor do programa, Boninho, já havia adiantado os detalhes da disputa, na qual todos os brothers podiam participar.

Em seu Instagram, compartilhou que prova conta com patrocínio de uma marca especializada em produtos de beleza. "Líder hoje tem poder hialurônico, que pode mudar o jogo", escreveu em publicação. A dinâmica conta com a atenção e o poder de memória dos jogadores.

O vencedor garantiu uma semana no VIP e a liderança. Assim, terá o poder de indicar um participante ao paredão. Ainda durante o programa desta noite, também foram definidos os integrantes do VIP e da Xepa.

Regras da prova

Cada participante precisou escolher quatro cards e colocar em cima de uma bancada. Para vencer a prova do líder, precisam encontrar as quatro embalagens, que representam os seus cards, no painel numerado.

Na vez de cada um, deve dizer o número que quer abrir no painel. "O dummy abre o número e a gente confere se é o número que tem na sua personalidade", detalhou Tadeu.

No painel, estão presentes 36 personalidades, além de três trunfos. O brother que encontrar, no painel, o poder hialurônico, poderá eliminar um participante da Prova do Líder.

Pontuação

Natália: 2 pontos

2 pontos Gustavo: 3 pontos

3 pontos Jessi: 3 pontos

3 pontos PA: 3 pontos

3 pontos Arthur: 3 pontos

3 pontos DG : 4 pontos

: 4 pontos Scooby : 2 pontos

: 2 pontos Eliezer : 3 pontos

: 3 pontos Lina: 3 pontos

Gustavo conquistou o 'Poder do Hialurônico' e eliminou Linn da Quebrada da disputa.

Dinâmica da semana

No começo do programa, Tadeu Schmidt apresentou o cronograma da semana. Nesta quinta, os nove participantes participam da prova do líder, incluindo Arthur Aguiar, que voltou do quarto secreto nesta manhã.

Em meio à reta final do programa, o cronograma tem apresentado mudanças. Assim, a Prova do Anjo, normalmente realizada aos sábados, já ocorrerá na sexta. No mesmo dia, já ocorrerá a Formação do Paredão.