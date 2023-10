Quem ganhou a prova do Lampião em A Fazenda 2023? Saiba quem venceu a disputa deste domingo (8)

O peão Yuri Meirelles foi o campeão da Prova do Lampião, realizada na tarde deste domingo (8), em "A Fazenda 15". Nas redes sociais, o público falou que ele chegou a trapacear algumas etapas.

O campeão disputou dinâmica contra Cariúcha e Lucas pelo Poder do Lampião. Antes da prova, Adriane Galisteu apareceu para revelar o poder escolhido pelo público esta semana.

"A formação da roça de hoje não terá resta um. Você deverá escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidira qual dos dois é o 4º roceiro", avisou Galisteu.

Apenas alguns trechos da prova foram exibidas no streaming da TV Record, a disputa completa será exibida no programa de segunda (9).

Benefícios do poder

Na próxima terça-feira (10), Yuri vai abrir o poder do Lampião e conhecer os dois benefícios que existem nele. O laranja, escolhido pelos usuários do Kwai, vai mudar a dinâmica do resta 1, realizado no fim da votação da roça. Isso porque não haverá o salvamento dos amigos.

Cariúcha e Lucas foram para a Baia e tiveram que escolher mais duas companhias. Eles optaram pelos atletas Radamés Martins Furlan e Henrique Martins, respectivamente. Um desses quatro se tornará o terceiro roceiro da semana.

Yuri vai ter que escolher se fica com o poder laranja ou o branco (pode que só será revelado no programa ao vivo). Quando a missão for revelada, o dono do pergaminho vai ter que escolher duas pessoas, que passarão por uma nova votação.

Quem for escolhido pelos peões, ocupa o quarto banquinho da roça e veta alguém da Prova do Fazendeiro, que acontece no dia seguinte.