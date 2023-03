Quem ganhou a Prova do Anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje (18) no BBB 23

No fim da manhã deste sábado (18), os brothers do BBB 23 se reuniram em mais uma Prova do Anjo. Gabriel ganhou a disputa e levou o título de Anjo da semana, logo após os aptos a participar se reunirem em uma prova que consistia em acertar caixas como alvo.

Atualmente, a atriz Bruna Griphao é a líder da semana e, portanto, não participou da disputa. Ao fim da prova, o anjo da semana escolheu Fred e Aline para Monstro da semana.

Antes da prova

Antes mesmo do início da prova, Cezar Black, Fred e Amanda não puderam participar da disputa, já que foram vetados da dinâmica por Bruna e Gabriel, respectivamente.

Gabriel, Domitila, Sarah, Aline e Alface foram os que se encaminharam para a competição, enquanto foram assistidos pelo restante dos confinados.

Dinâmica de aplicativo

Prova do sábado teve como base a pontaria. Patrocinada por aplicativo de compras e entregas, os participantes precisaram se revezar em lançamentos de pontaria, com o objetivo de acertar nove caixas de entrega em alvos específicos.

Legenda: Prova do Anjo acontece logo após participação de Dania Mendez no reality Foto: reprodução/Gshow

Com os comandos de Tadeu Schmidt, apresentador do programa, os brothers foram avisados sobre o número da caixa e em qual alvo ela deveria ser colocada. Ganha a prova quem somar mais pontos ao final.

Rodadas difíceis

Apesar de parecer simples, já que consiste apenas em acertar a caixa como alvo, os brothers demonstraram dificuldades nas primeiras rodadas.

Apesar disso, Sarah Aline pareceu determinada a ganhar o Anjo e saiu na frente dos colegas ao acertar duas rodadas seguidas.

Gabriel também teve destaque ao longo da prova, conseguindo manter vantagem à frente após derrapada de Sarah Aline. Assim, levou a melhor ao acertar a logo de número nove dentro da caixa correta.

Quem está no Monstro?

Selecionados pelo anjo Gabriel, Fred e Aline ficarão no posto de monstros durante essa semana. Ambos permanecerão no castigo até a próxima formação de Paredão, no domingo (19).

Intitulada "Amigo da Onça", a punição exigirá que os dois castigados fiquem conectados a uma onça durante todo o tempo, e, além disso, ainda perderam estalecas.