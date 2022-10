Quem foi eliminado do Masterchef Profissionais ontem? Veja as provas desta terça (25)

A particiante Ananda foi eliminada do reality MasterChef Profissionais, nesta terça-feira (25). A cozinheira disputou uma vaga na semifinal ao lado de Diego e Thalyta.



O objetivo da prova de classificação foi reproduzir uma receita do premiado chef Joan Roca, mas a cozinheira levou a pior após falhar no ponto do peixe. Ananda deixou a cozinha extremamente grata por tudo o que viveu e, em conversa com os jurados, recebeu muitos elogios.

Ananda Chef Saia de cabeça erguida e nariz empinado, foi por muito pouco”, lamentou Fogaça. Helena Rizzo exaltou a excelência da cozinheira ao longo das provas e chegou a oferecer para ela uma vaga no Maní, restaurante no qual é proprietária. Erick Jacquin também se emocionou e presentou a competidora com um broche

Ao término das gravações, a participante se manteve tranquila na cozinha. “Queria mostrar pratos diferentes, ainda tinha muitas ideias guardadas, muita técnica que eu não consegui usar, mas acho que, ainda assim, mostrei o que queria".

