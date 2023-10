Quem foi eliminado do Bake Off Brasil? Veja as provas do sábado (7)

Após um resultado ruim na soma das provas técnica e criativa, Emily foi a eliminada do nono episódio de "Bake Off Brasil - Mão na Massa", exibido no último sábado (7).

Referências à Itália deram o tom de parte do programa, com Beca Milano apresentando o bolo "Mamma Mia!" aos participantes, em homenagem ao jurado Giuseppe Gerundino, que é italiano.

"Hoje faremos uma deliciosa viagem, conhecendo todo o encanto e os sabores da maravilhosa e doce Itália. Trouxemos um pouco da sua terra natal, Giuseppe", disse Beca.

Mas a emoção não ficou apenas por conta do bolo: Giuseppe também recebeu uma mensagem em vídeo da mãe. "Vocês me mataram com essa lembrança", disse o jurado.

Prova técnica

Na prova técnica, o país da vez foi a Áustria: os participantes tiveram que replicar a "Torta Sacher", típica do país. O doce é composto por três camadas de massa de chocolate 50% cacau e duas camadas de recheio de compota de damasco. A finalização inclui cobertura de chocolate meio amargo e a torta é decorada por uma trama de chocolate.

O reality "Bake Off Brasil - Mão na Massa" começa a partir das 22h30, logo após o "Esquadrão da Moda", no SBT.