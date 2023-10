Quem foi eliminado do Bake Off Brasil? Veja as provas do sábado (30)

O “Bake Off Brasil – Mão na Massa” exibiu no último sábado (30) o oitavo episódio da 9ª temporada e trouxe mais um participante eliminado. Na última edição, por ter apresentado um somatório ruim nas provas técnica e criativa, o cake designer Layon Souza deixou o programa.

Desafios da semana

Os participantes precisaram encarar o Desafio Assinatura, que envolvia a preparação de doze brigadeiros no estilo “brigadeirão”, buscando impressionar os jurados com suas interpretações do doce clássico.

Na Prova Criativa, pensada por Beca Milano, que homenageou a fauna brasileira, os candidatos precisaram elaborar um bolo esculpido usando técnicas de bico de confeitar em pelo menos 70% da sobremesa. Adicionando tensão à prova, eles foram obrigados a trocar de bancada após escolherem seus ingredientes.

Prova técnica

Já a Prova Técnica, liderada por Giuseppe Gerundino, desafiou os competidores a preparar duas Focaccias Pugliese: uma versão tradicional com tomate cereja e orégano, e outra com queijo e pimenta-do-reino.

A preparação do molho pesto, com base em manjericão, deu mais complexidade à prova e testou as habilidades técnicas.

Após as provas, houve o anúncio da eliminação de Layon, paulista de 19 anos. Nas redes sociais, ele não desanimou os fãs.

"É, meus amigos, hoje eu deixo a tenda, mas é por pouco tempo. Daqui a pouco tem repescagem. Mas queria agradecer todo carinho até aqui. Essa experiência tá sendo incrível para mim, e ver que vocês estão gostando me deixa ainda mais feliz", escreveu.

O "Bake Off Brasil - Mão na Massa" vai ao ar todos os sábados, às 22h30, no SBT.