Quem foi eliminado do Bake Off Brasil? Veja as provas do sábado (16)

Foi exibido no último sábado (16) o sexto episódio da 9ª temporada de "Bake Off Brasil - Mão na Massa" e o eliminado da vez foi Samuel, que apresentou resultado ruim na soma das provas técnica e criativa.

Desafios da semana

Para apresentar a prova criativa, Beca Milano criou bolos que representam histórias significativas e locais preferidos da apresentadora Nadja Haddad, do chef Giuseppe Gerundino e dela própria.

"É a casa onde fui criada até o começo da minha fase adulta, no Rio de Janeiro. O lugar onde sempre estive com muita mãe, onde eu prefiro estar até hoje, no colo dela", disse Nadja.

Giuseppe também compartilhou suas memórias e falou do bolo. "É a ponte giratória da minha cidade, Taranto".

"Um dos lugares onde fui mais feliz, o quintal da minha casa. Sempre morei ao lado da casa dos meus avós", disse Beca.

Prova técnica

Na prova técnica, o desafio foi a "Arquitetura de Choux", doce que inclui quatro placas de caramelo, três quadrados vazados de praliné de amendoim e várias choux recheadas com ganache de chocolate branco e caramelizadas.