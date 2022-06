Quem foi eliminado de No Limite 2022? Veja como foi a votação hoje (7)

Bruna foi a 11ª eliminada de "No Limite 2022" nesta terça-feira (7). A participante da tribo Lua foi a mais votada entre os colegas de equipe no Portal da Eliminação.

O grupo precisou passar pela berlinda, votando entre si, após perder a Prova da Imunidade. Agora, restam 13 pessoas na corrida pela sobrevivência no reality e o prêmio de R$ 500 mil.

O episódio de hoje ainda contou com a repercussão da saída de Guza da tribo Lua, a décima eliminada do reality. Essa foi a primeira eliminação da semana, no novo formato adotado nesta 6ª temporada, em que saem dois por semana. A próxima eliminação acontece na quinta-feira (9).