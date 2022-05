Quem foi eliminado de No Limite 2022? Veja como foi a votação hoje (05/05)

Verônica foi a segunda eliminada de "No Limite 2022" nesta quinta-feira (5). Com 7 votos, a participante da tribo sol foi a mais indicada entre os colegas de equipe no Portal da Eliminação. Durante o programa, ela pediu aos companheiros para ser votada.

O grupo teve de passar pela berlinda, votando entre si, após perder a Prova da Imunidade. Agora, restam 22 pessoas na corrida pela sobrevivência no reality e o prêmio de R$ 500 mil.

Foi a segunda eliminação da semana, no novo formato adotado nesta 6ª temporada, onde saem dois por semana.

Prova do Privilégio

A Tribo Sol venceu a prova e conquistou o privilégio do fogo durante o episódio desta quinta. A prova foi dividida em duas fases, enquanto a primeira consistia em um percurso a ser realizado com diversos desafios e segunda pedia a montagem de um quebra-cabeça.

Legenda: Tribo Lua apresentou dificuldade durante a prova de privilégio Foto: Reprodução/TV Globo

Na primeira fase, os participantes enfrentaram três escaladas e um percurso de equilíbrio e lógica. Apesar da Tribo Azul ter iniciado na liderança, acabou perdendo o ritmo. Assim, a Tribo Sol finalizou primeiro.

Na segunda fase, era preciso montar um quebra-cabeça. Cada tribo precisava escolher três participantes para se responsabilizar e, quem concluísse primeiro, venceria a prova. Veja quem ficou na montagem:

Tribo Sol: Lucas, Pires e Verônica;

Lucas, Pires e Verônica; Tribo Lua: Bruna, Adriano, Camila.

Prova da Imunidade

Prova foi dividida em três etapas e a Tribo Lua conquistou a vitória. Na primeira parte, os participantes precisavam colocar uma pilha de sacos de areia em um carro para seguir até a próxima etapa. Era necessário colocar o cinto de segurança antes de partir.

Dirigindo o veículo, seguiam o percurso até a segunda fase. Nela, os integrantes do reality tinham que empilhar os sacos de areia para que alguém subisse e pegasse uma placa que estava no alto.

Por fim, na terceira fase, precisavam montar uma escada a partir de troncos que foram recolhidos na segunda fase. A Tribo Lua realizou a segunda e a terceira fase em tempo mais rápida. Assim, venceram a dinâmica.