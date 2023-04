Quem fica no BBB 23? Resultado da enquete aponta saída de Marvvila do reality show

Marvvila deve ser a 12ª eliminada do BBB 23, segundo resultado da enquete do Diário do Nordeste. Neste paredão, o público precisou votar em quem quer que permaneça no jogo. Assim, com a dinâmica do voto-reverso, o menos votado acaba saindo do confinamento.

A revelação oficial será mostrada no programa ao vivo da noite desta terça-feira (4).

Na enquete do Diário do Nordeste, Marvvila aparece com 7.031 votos (19,1%). Já Domitila aparece em segundo lugar das menos votadas, com 9,7 mil votos (26,3%).

Larissa e Amanda aparecem como as mais votadas, com respectivamente 10.244 (27,8%) e 9.926 votos (26,9%).

Formação de paredão

Durante o momento da votação, os Anjos da semana, Larissa e Amanda, concederam o colar da imunidade a Bruna Griphao. "A pessoa que a gente vai proteger é a Bruna, a nossa aliada e amiga", esclareceu Larissa.

O Poder Curinga da semana, arrematado por Sarah Aline, garantia imunidade. "Sério, Tadeu? Que legal! Brigada! Era para a Sarah Aline, cheguei", reagiu a sister sorrindo.

O principal indicado, sempre pela figura do Líder, foi a miss Alemanha Domitila. "Sempre achei o jogo dela duvidoso, ela sempre falou muito, mas em algum lugar, ela fazia menos do que falava. Junto a isso, a Lari ouviu frases que considero problemáticas. Isso reafirma ainda mais o que eu estava sentindo", disse Aline.

A votação aconteceu no confessionário. Cada brother tinha direito a duas indicações. As mais votadas foram Amanda e Larissa, ambas com cinco votos.

Completando a formação, as emparedadas tiveram direito a uma imunidade relâmpago. Larissa imunizou Ricardo, já Amanda imunizou Fred Nicácio, assim, Marvvila e Cezar foram colocados na berlinda.

O resultado do Paredão será anunciado no programa ao vivo de terça-feira.