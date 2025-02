Quem está no VIP e Xepa do BBB 25? Veja divisão do líder João Gabriel

João Gabriel venceu a quarta prova do Big Brother Brasil 25, que foi disputada na noite de quinta-feira (6). Com a vitória, o goiano escolheu os participantes para o VIP do reality show. Os demais irão diretamente para a Xepa (veja lista completa abaixo).

A divisão só valerá após o fim do "Tá com Nada", punição acionada para a casa inteira após o próprio João Gabriel se mexer no retorno de Gracyanne Barbosa, que estava no Quarto Secreto.

Dentre os critérios para formação do novo VIP, João Gabriel considerou questões de afinidade e parceria.

Por ter ido para o Quarto Secreto, influenciadora fitness voltou imune ao próximo paredão e se tornou a única pessoa no VIP.

Confira as escolhas:

VIP

João Gabriel

João Pedro

Mike

Gabriel

Joselma

Gracyanne Barbosa – pela dinâmica da última semana.

XEPA

Vitória Strada

Mateus

Thamiris

Camilla

Vinícius

Aline

Eva

Renata

Diego Hypolito

Daniele Hypolito

Guilherme

Diogo Almeida

Vilma

