Cezar Black e Marvvila estão no Monstro da semana no Big Brother Brasil (BBB) 23. A dupla foi escolhida para o castigo pelo anjo, Amanda, após o resultado da prova neste sábado (11).

No castigo, os participantes terão de ficar em cima do muro quando o sinal sonoro tocar. Conforme a explicação, eles terão de se revezar.

Além da punição, Marvvila e Cezar ainda perderam 300 estalecas cada. O monstro só será liberado no programa ao vivo do domingo (12), logo antes da formação do paredão.